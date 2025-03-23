Вашингтон, 23 марта, 2025, 03:17 — ИА Регнум. Администрация бывшего президента США Джо Байдена негласно разрешила энергетической компании Chevron выплачивать руководству Венесуэлы сотни миллионов долларов, несмотря на то, что в отношении Каракаса действуют санкции со стороны Вашингтона. Об этом говорится в публикации агентства Bloomberg.

Igor Golovniov/Globa Look Press

«По словам людей, знакомых с этим вопросом, администрация Байдена тайно разрешила Chevron Corp. выплатить сотни миллионов долларов правительству Венесуэлы, несмотря на лицензию, которая прямо запрещала такие выплаты», — говорится в материале.

По данным Bloomberg, первоначальный отказ от управления по контролю за иностранными активами министерства финансов США предоставил Chevron разрешение на проведение ограниченных операций в Венесуэлы. Отмечается, что отказ от санкций от ноября 2022 года позволил Chevron выплачивать правительству Венесуэлы налоги и нефтяные роялти (рентная плата за право разработки природных ресурсов), при этом продолжая соблюдать законодательство США.

Как утверждает агентство, в прошлом году Chevron подала венесуэльским властям документы, свидетельствующие о накопленных в стране налогах на сумму около 300 миллионов долларов.

Однако администрация президента Дональда Трампа расторгла соглашение и потребовала от техасского нефтяного гиганта свернуть операции в Венесуэле.

Как передавало ИА Регнум, 18 февраля Трамп назвал Венесуэлу врагом США и заявил, что не хочет, чтобы американские компании закупали там нефть. Трамп отмечал, что в свой первый президентский срок ему удалось поставить Венесуэлу в затруднительное положение, однако пришедший Байден «всё испортил», и американские компании начали закупать венесуэльскую нефть на миллиарды долларов. По словам американского лидера, необходимости в закупках США нефти у Венесуэлы не было, так как у страны достаточные нефтяные запасы. Трамп также ответил на вопрос, собирается ли он позволить продолжить компаниям из США, включая Chevron, закупать венесуэльскую нефть.