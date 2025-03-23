Вашингтон, 23 марта, 2025, 03:05 — ИА Регнум. Группу из 21 венесуэльского нелегала депортировали власти США на военную базу Гуантанамо. Об этом 22 марта сообщает телеканал ABC News.

U.S. Navy Задержанный в тюрьме в Гуантанамо

Уточняется, что отправка нелегалов на военную базу на Кубе состоялась 20 марта. Всех депортированных подозревают в связях с крупной венесуэльской транснациональной преступной группировкой Tren de Aragua. Однако доказательств причастности задержанных венесуэльцев к преступной банде власти США не предоставили.

Отмечается, что временно размещённые на базе Гуантанамо нелегалы жаловались на условия проживания там. По словам находящихся на базе людей, камеры там очень тесные, время прогулок ограничено, а оперативно связаться с адвокатами невозможно.

Ранее ИА Регнум сообщало, что президент США Дональд Трамп призвал нелегалов самостоятельно депортироваться из страны, используя приложение CBP Home. По словам Трампа, те, кто покинет США добровольно, получит шанс вернуться на законных основаниях. Если иностранцы, незаконно находящиеся на территории страны, не проведут такую процедуру, то их депортируют власти, после чего шанса вернуться в США им не дадут.

16 марта суд округа Колумбия постановил прекратить массовую высылку мигрантов из США и вернуть в страну все рейсы с депортированными иностранцами. Уточняется, что запрет на высылку мигрантов носит временный характер, а именно 14 дней, пока суд не определит юридическую обоснованность применения Трампом вышеуказанного закона.

Глава министерства внутренней безопасности США Кристи Ноэм 9 февраля сообщила, что американская администрация стремится депортировать из страны в кратчайшие сроки нелегальных мигрантов с криминальным прошлым, временно размещённых на военной базе Гуантанамо. Процесс депортации ускорен, чтобы люди не ожидали высылки неделями или даже месяцами, сроки во многом будут зависеть от готовности стран происхождения или третьих стран принять депортируемых лиц.