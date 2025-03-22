Киев, 23 марта, 2025, 02:37 — ИА Регнум. Серия взрывов прогремела в Киеве и его пригородах на фоне воздушной тревоги. Об этом 23 марта сообщает украинский телеканал ТСН.

Иван Шилов ИА REGNUM Киев

«Киев и окрестности — серия взрывов», — отмечается в публикации.

По данным онлайн-ресурса для оповещения населения украинского министерства цифровой трансформации, в Киеве и Киевской области действует режим воздушной тревоги.

Мэр Киева Виталий Кличко подтвердил информацию о взрывах в своём Telegram-канале и уточнил, что в трёх районах города произошло падение обломков беспилотников в промзоне и на нежилые постройки. Кличко уточнил, что пострадавших нет. Глава Киева пояснил, что в городе работают системы ПВО, и порекомендовал жителям оставаться в укрытиях.

Минобороны РФ пока не сообщало о каких-либо ударах по объектам на территории Украины. В оборонном ведомстве неоднократно подчеркивали, что российские военные наносят удары исключительно по военным и используемым в военных целях объектам.

Ранее ИА Регнум сообщало, что взрывы были слышны 18 марта в нескольких районах Киева на фоне объявленной воздушной тревоги. Данные о месте взрывов и повреждениях не поступали. Онлайн-карта министерства цифровой трансформации Украины показывает, что в Киеве, Киевской, Черниговской и Сумской областях была объявлена воздушная тревога.

В ночь на 12 марта взрывы на фоне объявленной воздушной тревоги прогремели в Киеве, Харькове и Днепропетровске.