Стамбул, Турция, 23 марта, 2025, 02:04 — ИА Регнум. Сотрудники правоохранительных органов вытеснили митингующих сторонников задержанного мэра Стамбула Экрема Имамоглу из городского парка Сарачхане. Об этом сообщает турецкий портал Milliyet.

Nazim Serhat Firat/Global Look Press Протесты в Стамбуле. 21 марта 2025 года

«Часть группы отправилась в сторону акведука Боздоган Кемери, чтобы подняться на площадь Таксим. Полицейские, ожидавшие перед аркой, не позволили группе продвинуться в сторону площади Таксим и предупредили их держаться подальше», — сообщает издание.

Протестующие бросали в полицию бутылки и фейерверки. В ответ полиция применила слезоточивый газ.

Как передавало ИА Регнум, утром 19 марта Имамоглу был задержан по подозрению в коррупции и доставлен в суд. В резиденции мэра Стамбула прошли обыски. Кроме того, были выданы ордера на задержание 100 человек, включая советника Имамоглу по связям с прессой Мурата Онгуна. Позднее стало известно, что они будут находиться под стражей в течение четырех дней.

Лидер основной оппозиционной Народно-республиканской партии (НРП) Турции Озгюр Озель 22 марта сообщил, что более 200 тысяч человек собрались на митинг оппозиции у мэрии Стамбула.

Позднее в тот же день глава МВД Турции Али Ерликая сообщил о 343 задержанных участниках акций протеста. Глава ведомства также добавил, что Турция никогда не предоставит возможности кому-либо нарушить общественный порядок и угрожать стабильности и безопасности страны.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в свою очередь заявил, что действия протестующих являются незаконными и недемократическими, нападениями на полицию и угрозами прокурорам и судьям в Турции ничего невозможно добиться.

Имамоглу представляет в Турции оппозиционную НРП. Его задержание может быть связано с расследованием дела о сотрудничестве с запрещенной в Турции Рабочей партией Курдистана. После задержания Имамоглу власти страны запретили уличные акции на ближайшие четыре дня, а полиция Стамбула перекрыла некоторые улицы города и центральную площадь Таксим.