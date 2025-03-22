Донецк, 23 марта, 2025, 01:42 — ИА Регнум. Киевский режим за минувшие сутки 11 раз обстрелял территорию Донецкой Народной Республики (ДНР), в результате чего пострадали 10 мирных жителей, включая ребенка. Об этом сообщило в ночь на 23 марта управление правительства ДНР по вопросам документирования военных преступлений Украины.

Иван Шилов ИА Регнум Обстрел ВСУ

«Одиннадцать фактов вооруженных атак ВФУ. Десять вооруженных атак — на горловском направлении. Одна вооруженная атака — на светлодарском направлении», — сказано в Telegram-канале управления.

Всего Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили по российскому региону 36 единиц различных боеприпасов.

Отмечается, что в результате атаки киевского режима пострадали десять гражданских лиц, включая мальчика 2015 года рождения. Кроме того, пострадали четыре сотрудника МЧС России.

Как передавало ИА Регнум, 22 марта четыре сотрудника МЧС России пострадали в результате атаки беспилотника ВСУ в Горловке. Отмечается, что спасатели получили ранения при сбросе с беспилотников взрывоопасного предмета. Кроме того, получила повреждения автоцистерна.

21 марта пять сотрудников коммунальной службы Лисичанска в Луганской Народной Республики (ЛНР) пострадали в результате удара ВСУ. По предварительной информации, киевский режим нанес удар кассетными боеприпасами. Основной удар пришелся по городском рынку.