Санкт-Петербург, 23 марта, 2025, 01:12 — ИА Регнум. Блогер Алекса, которую, по ее словам, не пустили в Эрмитаж из-за слишком нарядной одежды, хотела не просто сфотографироваться в залах музея, но и провести фэшн-съему для рекламы бренда. Об этом 22 марта сообщила пресс-служба Государственного музея «Эрмитаж».

Дарья Драй ИА REGNUM Государственный Эрмитаж

Представители Эрмитажа пояснили, что музей позволяет проводить свадебные и постановочные фотосессии за отдельную плату. Там указали на то, что вырученные за фотосессии деньги позволяет Эрмитажу сохранять самую низкую среди крупных музее России цену на билет.

«На этой неделе в Эрмитаж пришли две посетительницы, пожелавшие провести фотосессию в залах. Сотрудники музея проинформировали их, что съемка должна быть оплачена дополнительно. Девушки заверили, что это не входит в их планы. После того, как гостьи прошли контроль, они провели не просто фотосессию для личного блога, а фэшн-съёмку с целью рекламы бренда. Такие съёмки в музее запрещены», — говорится в Telegram-канале пресс-службы музея.

Музей отметил, что заявление о том, что девушек не пустили в залы не соответствует действительности, так как опубликованные блогерами фотографии внутри музея свидетельствуют об обратном.

Как считают представители Эрмитажа, данная «провокация» позволила девушкам поднять рейтинг и прорекламировать бренд.

«Новый способ заработать на имени Эрмитажа выглядит неинтеллигентно, но достаточно эффективно. Эрмитаж с удовольствием дарит своим гостям незабываемые впечатления, но не готов мириться с тем, что эту возможность используют в коммерческих целях. Если количество желающих злоупотребить услугой будет расти, мы будем вынуждены отменить её», — отметили в Эрмитаже.

Как передавало ИА Регнум, 22 марта блогер Алекса заявила, что ее не пустили в музей, сочтя ее одежду слишком нарядной. По утверждению девушки, она отправилась с подругой в Эрмитаж, но их не пропустили. Как видно на опубликованном блогером видео, сотрудница музея объяснила гостьям, что они одеты как для профессиональной съемки. Алекса возражала, что у нее нет с собой камеры. На это сотрудница ответила, что фотосессия может быть сделана с помощью телефона. Блогер со своей стороны отметила, что в залах многие люди проводят съемку на телефон. Она же пришла с другой целью.

Сотрудница Эрмитажа предложила девушкам сменить наряд на повседневный, и тогда они смогут беспрепятственно осмотреть экспонаты. Москвичка сообщила, что они с подругой «так пришли» и переодеться им не во что.

Подруга сняла Алексу на телефон, чтобы продемонстрировать ее нарядный образ. Блогер была одета в прямую длинную белую юбку, блузку кремового цвета с высоким воротником, черный удлиненный пиджак, золотистые остроносые туфли. В ушах девушки — крупные золотистые круглые серьги, в руках — черная сумочка.