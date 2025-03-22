Белград, 23 марта, 2025, 00:37 — ИА Регнум. Сербские болельщики скандировали «Русские и сербы — братья навек» во время товарищеского матча футбольных клубов ЦСКА и «Партизан». Об этом свидетельствуют видеокадры пользователей соцсетей.

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Матч проходил в Белграде вечером пятницы, 22 марта, на стадионе Югославской народной армии (JNA). Перед матчем на стадионе прозвучали гимны России и Сербии, после чего болельщики начали скандировать «Русские и сербы — братья навек». Помимо этого, на трибуне болельщики размахивали флагами и зажгли фаеры в цвета клубов.

Матч завершился победой ЦСКА со счетом 2:1. Отличились за время игры футболисты московского клуба Алеррандро и Рифат Жемалетдинов. «Партизану» гол принес Душан Йованович на 90+8-й минуте.

Как передавало ИА Регнум, в конце февраля болельщики сербского баскетбольного клуба «Црвена Звезда» провели акцию в поддержку России перед матчем Евролиги с «Жальгирисом» из Вильнюса. Фанаты выложили на трибунах флаг РФ и исполнили «Катюшу» и песню певицы МакSим «Знаешь ли ты».

В середине июня 2024 года сербские болельщики скандировали имя президента России Владимира Путина в немецком городе Гельзенкирхен, в котором прошел матч сборных Сербии и Англии по футболу в рамках Евро-2024. Англичане переиграли сербов с минимальным счетом 1:0.