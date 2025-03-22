Вашингтон, 23 марта, 2025, 00:29 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп завысил данные по ряду чувствительных вопросов, в том числе по объему американской помощи Украине, масштабам миграции, торговому дефициту с Китаем и Канадой, а также распространял ложную информацию о НАТО. Такое заявление сделал 22 марта телеканал CNN, ссылаясь на проведённый анализ выступлений американского лидера.

ИА Регнум Трамп ликует

«Трамп использовал неточные данные о количестве голосов, полученных им на президентских выборах 2024 года, о помощи США Украине, о количестве мигрантов, въехавших в США при администрации (экс-президента США Джозефа. — Ред.) Байдена, о торговом дефиците США с Китаем и Канадой и о ежегодном количестве смертей от фентанила в США», — утверждается в материале телеканала.

В качестве примера приводится заявление Трампа, что США выделили Украине 350 миллиардов долларов помощи. Однако CNN со ссылкой на Кильский институт мировой экономики уточняет, на декабрь 2024 года Вашингтон обещал предоставить Киеву около 129 миллиардов долларов в виде военной, финансовой и гуманитарной помощи. При этом фактически на тот момент Украине выделили около 123 миллиардов.

Кроме того, как отмечает CNN, не имеют никакого смысла заявления Трампа о том, что НАТО уже не существовал бы, если бы он не добился от союзников повышения расходов. Телеканал уточняет, что действующий и предыдущий генсеки НАТО публично выражали своё одобрение Трампу за стимуляцию роста расходов на оборону, но никто из них не заявлял, что альянс может прекратить существование.

При этом Трамп по какой-то причине ошибочно назвал обязательства стран НАТО по оборонным расходам «неоплаченными счетами», хотя целевой показатель в 2% ВВП — это рекомендация, а не обязательство.

Белый дом пока не комментировал публикацию CNN.

Ранее ИА Регнум сообщало, что изменения, которые внес во внешнюю политику Соединенных Штатов Америки президент Трамп, оставляют в недоумении многих союзников США. Отмечается, что некоторые традиционные союзники уже рассматривают возможность пересмотра своей позиции по обмену разведданными с США.

В феврале портал Axios заявил, что США задушили и унизили Европу. По данным издания, многие страны НАТО были растеряны, когда Трамп пошел на прямые переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным. Также он объявил о введении пошлин на европейские товары. Кроме того, американский лидер заявил, что ЕС должен взять на себя ответственность за собственную оборону.

Американский журнал Newsweek 22 марта заявил о панических настроениях в Европе, так как там опасаются выхода США из НАТО. Однако, как отметило издание, это длительный и трудный процесс, поэтому Трамп может развалить альянс другим способом — заставить всех сомневаться в приверженности Вашингтона статье 5 Североатлантического договора о коллективной обороне.