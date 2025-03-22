Сана, 23 марта, 2025, 00:01 — ИА Регнум. В результате ракетных ударов Военно-воздушных сил (ВВС) США по международному аэропорту Ходейда на западе Йемена пострадал командующий военно-морских сил (ВМС) радикального хуситского движения «Ансар Аллах» Мансур ас-Саади. Об этом 22 марта заявил телеканал AlHadath, подконтрольный хуситам.

Mc2 Class Darren Cordoviz/U. S Na/Global Look Press Авианосец ВМС США USS Harry S. Truman проводит летные операции против хуситов. Март 2025 года

По утверждению телеканала, помимо командующего ас-Саади, пострадали как минимум семь членов движения. О степени тяжести их ранений уточняется.

Как передавало ИА Регнум, вечером 22 марта подконтрольные хуситам СМИ сообщили, что американская авиация нанесла три авиаудара по международному аэропорту Ходейда в Йемене. Отмечалось, что ВВС США пытались нанести удары по складам оружия и установкам для запуска БПЛА.

До этого, 20 марта, самолеты ВВС США нанесли серию авиаударов по объектам шиитского движения «Ансар Аллах» (хуситы) в провинции Эль-Ходейда на западе Йемена.

США 15 марта начали масштабную операцию против хуситов. Американские силы нанесли удары по западным районам Йемена. На следующий день «Ансар Аллах» в ответ атаковало беспилотниками и ракетами авианосец ВМС США Harry Truman в Красном море.

17 марта хуситы обстреляли Harry Truman второй раз, используя баллистические и крылатые ракеты, а также дроны. 18 марта шиитское движение в третий раз атаковало авианосец, запустив по нему ракеты и беспилотники.

20 марта военный представитель хуситов Яхья Сариа заявил, что движение «Ансар Аллах» в очередной раз нанесло удар по авианосцу Harry Truman. По его информации, шиитские повстанцы также запустили гиперзвуковую ракету «Палестина 2» по аэропорту Бен-Гурион в Тель-Авиве, и она достигла цели.