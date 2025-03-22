Ростов-на-Дону, 22 марта, 2025, 23:38 — ИА Регнум. После атаки украинского беспилотника на жилые многоэтажные дома в Ростове-на-Дону выявлено 16 повреждённых квартир. Об этом 22 марта сообщил глава города Александр Скрябин в своём Telegram-канале.

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Как уточнил глава города, после поквартирного обхода одного из двух домов на улице Горсоветская 49/1 выявлены повреждения в 16 квартирах на нескольких этажах. Пострадало остекление, выбиты стёкла и рамы.

«В этих квартирах завершена установка теплового контура, выполнены обмеры и направлены размеры для изготовления оконных блоков», — пояснил Скрябин.

Кроме того, глава города добавил, что по всем пострадавшим квартирам составлены акты описи утраченного имущества жильцов.

Ранее ИА Регнум сообщало, что режим чрезвычайной ситуации введен в зоне поврежденного от прилета украинского беспилотника дома в Ростове-на-Дону. Принято решение выделить средства из резервного фонда администрации города для оказания единовременной материальной помощи и на проведение аварийно-восстановительных работ. При необходимости горожанам предоставят жилье в маневренном фонде.

21 марта после атаки беспилотника Вооруженных сил Украины произошел взрыв в многоквартирном доме в Пролетарском районе на улице Горсоветской. Пострадали два человека. 36-летний мужчина находится в реанимации, 33-летней женщине помощь оказали амбулаторно.

Помимо этого силы ПВО ночью 22 марта отразили атаку вражеских беспилотников в Миллеровском и Шолоховском районах региона. Кроме того, в Сальске обломки украинского БПЛА упали на дорогу и выбили стекла в близлежащих домах.