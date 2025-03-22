Ходейда, Йемен, 22 марта, 2025, 23:33 — ИА Регнум. Американская авиация нанесла три авиаудара по международному аэропорту Ходейда в Йемене. Об этом заявил йеменский телеканал Al Masirah, который контролируется радикальным движением «Ансар Аллах».

Global Look Press

«Американский агрессор нанес три авиаудара по международному аэропорту Ходейды», — утверждает телеканал.

По данным телеканала Al Hadath, ВВС США пытались нанести удары по складам оружия и установкам для запуска БПЛА. Отмечается, что в результате удара ранения получил командующий ВМС хуситского движения.

Как передавало ИА Регнум, самолеты ВВС США 20 марта нанесли серию авиаударов по объектам шиитского движения «Ансар Аллах» (хуситы) в провинции Эль-Ходейда на западе Йемена.

США 15 марта начали масштабную операцию против хуситов. Американские силы нанесли удары по западным районам Йемена. На следующий день «Ансар Аллах» в ответ атаковало беспилотниками и ракетами авианосец ВМС США Harry Truman в Красном море.

17 марта хуситы обстреляли Harry Truman второй раз, используя баллистические и крылатые ракеты, а также дроны. 18 марта шиитское движение третий раз атаковало авианосец, запустив по нему ракеты и беспилотники.

20 марта военный представитель хуситов Яхья Сариа заявил, что движение «Ансар Аллах» очередной раз нанесло удар по авианосцу Harry Truman. По его информации, шиитские повстанцы также запустили гиперзвуковую ракету «Палестина 2» по аэропорту Бен-Гурион в Тель-Авиве, и она достигла цели.