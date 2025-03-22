Москва, 22 марта, 2025, 23:14 — ИА Регнум. В Театре Российской армии узнали о смерти Народной артистки РСФСР Ларисы Голубкиной за минуты перед премьерой. Об этом сообщил телеканал РЕН ТВ.

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Новость о кончине артистки прозвучала на сцене Театра Российской армии перед премьерой ансамбля «Синяя птица».

«Мы стоим на этой сцене. На сцене, на которой проработала 60 лет уникальная Лариса Ивановна Голубкина, которая сегодня ушла из этой жизни», — сообщили зрителям со сцены театра.

Зал стоя почтил память артистки.

Как передавало ИА Регнум, 22 марта телеведущий Андрей Малахов сообщил о смерти Голубкиной на 86-м году жизни. Церемония прощания с народной артисткой РСФСР состоится 25 марта в Центральном академическом театре российской армии (ЦАТРА). По данным СМИ, Голубкина умерла от рака крови третьей стадии.

Голубкина в 1959 году окончила Московское музыкально-педагогическое училище, а в 1964 году — ГИТИС. Она много снималась в кино еще во время учебы. Ее дебютом стала главная роль Шуры Азаровой в комедии режиссера Эльдара Рязанова «Гусарская баллада» (1962). Зрители знают артистку по таким кинокартинам, как «Дайте жалобную книгу» (1965), «Сказка о царе Салтане» (1968), «Трое в лодке, не считая собаки» (1979), киноэпопее «Освобождение» (1968–1972) и др.

9 марта актриса отметила 85-летний юбилей. Ее поздравил президент России Владимир Путин, заявивший, что Голубкина в полной мере реализовала свой творческий потенциал в кино, на эстраде и в театре, поздравления также направил председатель правительства РФ Михаил Мишустин.