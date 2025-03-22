Никас Сафронов назвал бесценным портрет, подаренный Путиным Трампу
Москва, 22 марта, 2025, 22:43 — ИА Регнум. Подаренный президентом РФ Владимиром Путиным американскому коллеге Дональду Трампу портрет является бесценным произведение искусства. Такую характеристику портрету дал российский художник Никас Сафронов.
Как пояснил художник, авторы подобных произведений нечасто комментируют свои работы и стараются не раскрывать личности людей, для которых создаются портреты.
«В России много талантливых людей. <…> Поэтому наша страна известна всему миру как страна, дарующая культуру и искусство на протяжении многих веков», — приводит слова Сафронова издание aif.ru.
По его словам, подаренный главе Белого дома портрет, вероятнее всего, бесценен. Сафронов добавил, что сможет прокомментировать подробнее ситуацию с портретом Трампа, если будет раскрыто авторство полотна.
Как передавало ИА Регнум, ранее спецпосланник президента США Стивен Уиткофф в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону заявил, что Путин передал своему американскому коллеге красивый портрет главы Белого дома, написанный «ведущим российским художником». Кроме того, по утверждению Уиткоффа, Путин в ходе встречи с ним рассказал, что ходил в церковь молиться за американского лидера после совершенного на того покушения.
7 ноября 2024 года на пленарной сессии XXI ежегодного заседания Валдайского форума Путин назвал Трампа мужественным человеком, поведение которого в момент покушения произвело на российского лидера впечатление. Как отметил президент России, Трамп оказался в экстраординарных условиях и проявил себя очень мужественно.
В свою очередь Трамп 26 февраля охарактеризовал Путина как очень умного человека. Он также выразил уверенность в заключении соглашения по Украине.