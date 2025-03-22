Москва, 22 марта, 2025, 22:43 — ИА Регнум. Подаренный президентом РФ Владимиром Путиным американскому коллеге Дональду Трампу портрет является бесценным произведение искусства. Такую характеристику портрету дал российский художник Никас Сафронов.

ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

Как пояснил художник, авторы подобных произведений нечасто комментируют свои работы и стараются не раскрывать личности людей, для которых создаются портреты.

«В России много талантливых людей. <…> Поэтому наша страна известна всему миру как страна, дарующая культуру и искусство на протяжении многих веков», — приводит слова Сафронова издание aif.ru.

По его словам, подаренный главе Белого дома портрет, вероятнее всего, бесценен. Сафронов добавил, что сможет прокомментировать подробнее ситуацию с портретом Трампа, если будет раскрыто авторство полотна.

Как передавало ИА Регнум, ранее спецпосланник президента США Стивен Уиткофф в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону заявил, что Путин передал своему американскому коллеге красивый портрет главы Белого дома, написанный «ведущим российским художником». Кроме того, по утверждению Уиткоффа, Путин в ходе встречи с ним рассказал, что ходил в церковь молиться за американского лидера после совершенного на того покушения.

7 ноября 2024 года на пленарной сессии XXI ежегодного заседания Валдайского форума Путин назвал Трампа мужественным человеком, поведение которого в момент покушения произвело на российского лидера впечатление. Как отметил президент России, Трамп оказался в экстраординарных условиях и проявил себя очень мужественно.

В свою очередь Трамп 26 февраля охарактеризовал Путина как очень умного человека. Он также выразил уверенность в заключении соглашения по Украине.