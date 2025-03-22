Санкт-Петербург, 22 марта, 2025, 22:38 — ИА Регнум. Российский фотохудожник из Санкт-Петербурга Валентин Самарин, автор работ в самобытной технике sanki, скончался в возрасте 96 лет. Об этом 22 марта сообщила пресс-служба музея истории фотографии в Санкт-Петербурге в соцсети «ВКонтакте».

Валерий Левитин/РИА Новости

«Сегодня на 97 году жизни скончался метафизик петербургской фотографии Валентин Самарин. Спасибо, Мастер, что были с нами. Лёгкого путешествия Вашей Душе!» — говорится в сообщении музея.

Валентин Самарин создал собственную технику фотографии, которую назвал sanki — возможность видеть другую реальность. Сам он рассказывал, что на снимках запечатлены «метаморфозы энергетических проекций метафизического измерения, которые не видны в нормальной фотографии, но выявленные фотографическими средствами».

В 1974 году Самарин стал одним из 13 участников первой в Ленинграде выставки андерграундной фотографии «Под парашютом». В 1981 году фотограф эмигрировал во Францию и поселился в Париже в статусе политического беженца. В эмиграции Самарин прожил 30 лет, и за это время провёл более 90 выставок по всему миру. Его работы хранятся в коллекциях Русского музея, Новосибирского государственного художественного музея, Ярославского художественного музея и других.

На более чем половине фоторабот мастера запечатлены сцены из балета и пластического театра. Кроме того, Самарин создал множество фотопортретов деятель культуры, таких, как Иосиф Бродский, Галина Вишневская, Юрий Любимов, Мстислав Ростропович.