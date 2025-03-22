Тула, 22 марта, 2025, 22:10 — ИА Регнум. В Туле в результате столкновения четырех автомобилей погиб один человек, девять пострадали, включая четырех детей. Об этом вечером 22 марта сообщили в МЧС России.

mchs. gov.ru/МЧС РФ

«На 199 километре трассы М-2 столкнулись четыре легковых автомобиля. Зажатого водителя спасатели МЧС России деблокировали и передали врачам», — говорится в Telegram-канале чрезвычайного ведомства.

По данным МЧС, в результате аварии погибла женщина, а также пострадали девять человек, включая детей трех, шести, 12 и 13 лет. Их госпитализировали.

Как передавало ИА Регнум, 15 марта в результате массового ДТП в Рязанской области погибли четыре человека. Авария произошла около 15:00 на 317-м километре автодороги М-5 «Урал» в Путятинском районе. Столкнулись четыре автомобиля — «Хэндай Соната», «Лада Гранта», «Киа Соренто» и «ВАЗ 2112». Два пассажира автомобиля «Хэндай» погибли на месте происшествия, один пострадавший скончался по пути в медучреждение, а другой — в реанимации. Помимо этого, сообщалось о трех пострадавших.

20 марта в Киржачском районе Владимирской области в результате массового ДТП с участием школьного автобуса пострадали два человека.Уточнялось, что в школьном автобусе в момент аварии не было детей, он возвращался с заправочной станции.