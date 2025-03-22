Будапешт, 22 марта, 2025, 22:01 — ИА Регнум. Венгрия продолжит блокировать вступление Украины в Евросоюз, пока киевский режим не перестанет нарушать права венгерского национального меньшинства Закарпатья. Об этом 22 марта заявил министр иностранных дел республики Петер Сийярто.

Global Look Press

«Ситуация остается такой, что украинское правительство, несмотря на постоянные обещания и красивые слова, до сих пор не вернуло венгерской общине права, отнятые у нее в 2015 году», — написал он в соцсети X.

Кроме того, решение о членстве Украины в ЕС должен принимать венгерский народ, поэтому для положительного решения вопроса нужно, чтобы за это проголосовали на референдуме, добавил Сийярто.

Ранее на Украине приняли ряд законов о государственном языке. Их в первую очередь использовали против русского языка, но это коснулось различных национальных меньшинств. Для них введены ограничения на работу СМИ на родном языке, а также на обучение на нем в школах.

Как передавало ИА Регнум, в феврале Венгрия заблокировала начало переговоров о вступлении Украины в ЕС, хотя большинство стран были другого мнения. Будапешт потребовал от Киева представить план по защите национальных меньшинств

17 марта Венгрия заблокировала выделение €20 млрд на военную помощь Украине. Сийярто назвал возмутительным предложение Еврокомиссии направить такую сумму на оружие для киевского режима. 20 марта стало известно, что Будапешт снова выступил против этой инициативы.