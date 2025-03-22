Кейптаун, 22 марта, 2025, 21:58 — ИА Регнум. Реактивный самолет потерпел крушение во время авиашоу West Coast Air Show в ЮАР. Об этом 22 марта сообщает CapeTownETC.

Кадр из видео

Авиакатастрофа произошла на аэродроме Салданья. Во время показательных выступлений пилот Impala Mark I сделал несколько оборотов в воздухе, после чего воздушное судно потеряло управление и рухнуло на землю.

Отмечается, что летчик не успел катапультироваться и погиб. Зрители не пострадали.

Как передавало ИА Регнум, в августе 2024 года коллекционный самолёт Fouga Magister разбился в ходе авиашоу на юге Франции. Воздушное судно, использовавшееся ВВС Франции с 1964 по 1980 год, упало в море у побережья Лаванду в департаменте Вар. Пилот не смог покинуть самолет, так как он не был оборудован катапультирующимся креслом.

В июне на авиашоу в Португалии столкнулись два самолёта из команды воздушной акробатики Yakstars, один человек погиб и ещё один пострадал.