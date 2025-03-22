Санкт-Петербург, 22 марта, 2025, 21:41 — ИА Регнум. Российская фигуристка, серебряная медалистка зимних Олимпийских игр 2022 года в Пекине Александра Трусова объявила о своей беременности во время турнира шоу-программ «Русский вызов» в Санкт-Петербурге.

ИЗВЕСТИЯ/Владимир Бланк

Трусова, которая вышла замуж за фигуриста сборной Макара Игнатова, представила совместный с ним номер, в конце которого показала на публику округлившийся животик.

«Конечно, пол ребенка — это тайна. У нас будет гендер-пати», — отметила фигуристка.

Спортсменка в августе 2024 года вышла замуж и сменила фамилию на Игнатова. Последний раз она участвовала в турнирах в 2022 году, став серебряным призёром Олимпиады в Пекине. Там она первой в истории Олимпиад смогла исполнить в произвольной программе сразу пять четверных прыжков.

Как сообщало ИА Регнум, в июле 2024 года Трусова возобновила карьеру. Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко заявил, что надеется, что у нее получится это сделать.

В сентябре фигуристка представила новую короткую программу на контрольных прокатах сборной России в Санкт-Петербурге. Она чисто выполнила двойной аксель и тройной флип, а на каскаде с тройным лутцем допустила бабочку на заключительном прыжке.