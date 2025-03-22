Киев, 22 марта, 2025, 21:44 — ИА Регнум. Украинское приложение для военнообязанных «Резерв плюс» стало в ряде случаев присваивать пользователям что-то вроде «черных меток», что фактически означает получение повестки. Об этом 22 марта сообщил владелец группы компаний, торгующей топливом, Дмитрий Леушкин.

Global Look Press

По его словам, у некоторых его сотрудников появляется красная полоса с просьбой обновить приложение. Если пользователь делает это, то приходит сообщение о нарушении правил воинского учета с требованием прибыть в военкомат.

«Это фактически билет в один конец. На этом этапе отключается возможность бронировать сотрудника, и он попадает в «квест», как вообще добраться до своего военкомата. На ближайшем блокпосте его могут отправить на врачебную комиссию прямо по месту остановки», — процитировало Леушкина издание «Страна. ua».

Он рассказал, что его водителей уже снимали с бензовозов, чтобы отправить в армию. Бизнесмен назвал нововведение низостью.

Как передавало ИА Регнум, многие мужчины бегут с Украины, спасаясь от призыва в армию. Пограничная служба из-за этого усилила охрану участка государственной границы в Закарпатье, через который страну покидают чаще всего.

Также украинские военкоматы идут на различные ухищрения, чтобы находить призывников. Один мужчина рассказал, что его пытались поймать, заманив на свидание с девушкой.