Москва, 22 марта, 2025, 21:33 — ИА Регнум. Посол Канады в России Сара Трейси при посещении Пискарёвского кладбища в Санкт-Петербурге вместо того, чтобы проявить сострадание к жертвам блокады Ленинграда, устроила издевательский перформанс и сделала кощунственный комментарий. Об этом 22 марта заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Она прокомментировала публикацию канадского дипломата в соцсетях после возложения цветов к монументу «Родина-мать». Посол назвала страдания ленинградцев последствием пакта о ненападении, заключенного между Германией и СССР в 1939 году (пакт Молотова-Риббентропа), а также заявила, что недопустимо искажать историю.

«В трёх строках она кощунственно сумела выставить СССР в равной степени с Германией ответственным за развязывание Второй мировой войны, оттоптаться на решениях Ялтинской конференции и при этом ещё и обвинить нас в искажении исторической правды», — написала Захарова.

Она также назвала вершиной цинизма попытку Трейси представить трагедию блокады Ленинграда прямым следствием договора о ненападении. При этом посол представляет страну, которая предоставила убежище тысячам бандеровцев, а в ее парламенте даже рукоплещут нацистским преступникам, напомнила представитель МИД.

«Ей, наверное, и невдомёк, насколько оскорбительны и глумливы её слова для тех, кому удалось выжить в те лютые годы», — добавила Захарова, отметив провалы в истории у Трейси.

Как передавало ИА Регнум, в сентябре 2023 года на заседание канадского парламента пригласили украинского эсэсовца Ярослава Хунку (Гунько), когда туда приехал глава киевского режима Владимир Зеленский. Депутаты встали, когда аплодировали нацистскому приспешнику. После этого разразился скандал, из-за которого ушел в отставку спикер палаты общин Энтони Рота.

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин сообщил, что Гунько и другие представители дивизии СС «Галичина» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) причастны к убийству минимум 500 советских граждан. Они расстреливали и сжигали мирных жителей.

При этом в ноябре 2024 года правительство Канады отказалось опубликовать имена 900 нацистских преступников, которые осели в стране. Это объяснили тем, что подобная информация может навредить киевскому режиму.