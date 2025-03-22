Вашингтон, 22 марта, 2025, 21:10 — ИА Регнум. Пентагон после визита главы департамента по повышению эффективности работы правительства США (DOGE) Илона Маска инициировал расследование, включающее проверку на полиграфе, чтобы выявить лиц, ответственных за утечки информации. Об этом 22 марта сообщает Bloomberg.

Global Look Press

По информации агентства, к расследованию привлечены все подразделения Пентагона, включая те, что курируют вопросы Китая и Ирана. Они временно приостановили работу.

Отмечается, что инициатором проверки стал глава аппарата министра обороны Джо Каспер, который потребовал установить виновных и передать их правоохранителям для возбуждения уголовных дел.

Ожидается, что главе Пентагона Питу Хегсету представят доклад с выводами и рекомендациями.

Как передавало ИА Регнум, 21 марта Маск написал в соцсети Х, что ожидает судебного преследования в отношении сотрудников Пентагона, намеренно «сливающих» ложную информацию газете The New York Times (NYT). Он выразил уверенность в том, что эти сотрудники будут в конце концов найдены.

Также Маск прикрепил к своему посту скриншот сообщения президента США Дональда Трампа, в котором тот назвал ложью публикацию NYT, что Пентагон якобы собирается провести для руководителя DOGE брифинг по поводу военных планов Вашингтона на случай возможного конфликта с Китаем.

20 марта газета NYT написала, что Хегсет, исполняющий обязанности главы объединенного комитета начальников штабов адмирал Кристофер Грейди и глава Индо-Тихоокеанского командования Вооруженных сил США адмирал Сэмюэл Папаро якобы ознакомят Маска с секретными планами действий США на случай потенциальной войны с Китаем. Утверждалось, что на брифинге бизнесмену якобы покажут 20–30 слайдов презентации на эту тему.

Позднее в этот же день Хегсет опроверг информацию о намерении Пентагона провести секретный брифинг для Маска, назвав такие сообщения фейком.