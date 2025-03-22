Нижний Новгород, 22 марта, 2025, 20:53 — ИА Регнум. Санкт-петербургский СКА одержал победу над нижегородским «Торпедо» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла 22 марта и завершилась в серии буллитов со счётом 3:2.

СПОРТ-ЭКСПРЕСС/Александр Федоров

В составе СКА шайбы забросили нападающий Марат Хайруллин на четвертой минуте и защитник Илья Карпухин на 58-й.

У «Торпедо» точными бросками отметились защитник Вячеслав Войнов на 39-й минуте и форвард Евгений Свечников на 50-й.

В серии буллитов точнее оказались хоккеисты СКА. Решающий гол забил Марат Хайруллин.

СКА занимает шестое место в Западной конференции КХЛ, на счету команды 82 очка в 68 матчах. «Торпедо» заняло восьмую строчку с 71 очком.

Как передавало ИА Регнум, действующий обладатель Кубка Гагарина, магнитогорский «Металлург» сыграет с омским «Авангардом» в первом раунде плей-офф КХЛ. «Металлург» занял третье место в Восточной конференции, «Авангард» стал шестым.

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