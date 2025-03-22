Москва, 22 марта, 2025, 20:43 — ИА Регнум. Правительство РФ внесло в Госдуму на рассмотрение законопроект, который разрешает проезд автомобилей в водоохранных зонах. Документ 22 марта разместили в базе законодательного органа.

ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

Авторы законопроекта отмечают, что действующие нормы мешают возведению новых объектов глэмпинга — отдыха на природе с комфортом гостиничных номеров. Водный кодекс РФ разрешает проезд автомобилей в водоохранные зоны только по дорогам с твердым покрытием, но они есть не везде.

Нововведение предполагает, что предприниматели смогут при строительстве комплексов в охранных зонах укреплять грунтовые дороги, подсыпая их гравием или покрывая плитами, чтобы машины могли проезжать на объект. При этом после завершения работ территорию необходимо привести в состояние, пригодное для ее целевого назначения.

«Обустройство временных дорог для проезда минимизирует последствия от передвижения транспорта в водоохранных зонах, позволит обеспечить соблюдение принципа приоритета охраны водных объектов перед их использованием при одновременном смягчении специального режима осуществления хозяйственной и иной деятельности в границах водоохранных зон», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Как передавало ИА Регнум, директор департамента развития туризма Минэкономразвития РФ Алимбек Хидзев 20 марта сообщил об основных программах поддержки туризма в стране. Предусмотрены субсидии на строительство некапитальной инфраструктуры в регионах, формирование туристического образа городов и приобретение оборудования. Также в рамках нацпроекта «Туризм и гостеприимство» будет реализована программа «Пять морей и озеро Байкал», которая включает строительство 11 крупных курортов и создание 73 тыс. новых гостиниц.

Президент РФ Владимир Путин в июне 2024 года провел совещание по теме автомобильных путешествий. Он отметил, что развитие туристической сферы важно не только для качественного отдыха жителей, но и для экономического развития страны, так как в этом случае деньги туристов будут оставаться в России.