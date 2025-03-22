Ватикан, 22 марта, 2025, 20:12 — ИА Регнум. Папа Римский Франциск будет выписан из больницы в воскресенье, 23 марта. Об этом заявил один из его лечащих врачей, глава хирургического отделения больницы Серджо Алфьери на пресс-конференции.

Global Look Press

«Начнем с хороших новостей, которых ждал весь мир. Завтра Папа выписывается. На протяжении двух недель мы наблюдали улучшения, состояние стабильное»,— сообщил он.

Медик добавил, что в воскресенье Франциск вернется в свою резиденцию в Ватикане, дом Святой Марфы. При этом он продолжит восстановление, на которое понадобится время.

Как передавало ИА Регнум, 88-летний Франциск был госпитализирован 14 февраля после завершения аудиенций для обследования и лечения бронхита, от которого он страдал в течение трех недель. 18 февраля у него диагностировали двустороннюю пневмонию, результаты компьютерной томографии показали начальную стадию заболевания, что потребовало дальнейшего лечения.

19 марта служба печати Святого престола сообщила, что состояние Франциска значительно улучшилось и ему уже не нужна искусственная вентиляция легких (ИВЛ). При этом врачи на тот момент оценивали состояние понтифика как критическое.

21 марта сообщалось, что священнослужителю нужно будет заново учиться говорить после длительного применения ИВЛ. При этом в Ватикане опровергли слухи о том, что Франциск может покинуть свой пост, уточнив, что папа Римский собирается посвятить свою жизнь другим «за то короткое время, что ему осталось».

22 марта агентство Reuters написало, что Франциск планирует впервые за более чем пять недель выступить перед публикой с благословением из окна своей палаты в римской больнице Джемелли.