Вашингтон, 22 марта, 2025, 20:15 — ИА Регнум. Соединенные Штаты Америки всего за день продали 1 тыс. иммиграционных «золотых виз», стоимостью $5 млн каждая, и таким образом получили $5 млрд. Об этом заявил министр торговли США Говард Лютник.

Global Look Press

«В мире 37 млн человек, которые способны купить визу… Президент [США Дональд Трамп] думает, что мы можем продать миллион», — добавил он в эфире подкаста All In, опубликованного 21 марта.

Лютник также добавил, что средства от продажи «золотых виз» идут на погашение национального долга США, который сейчас вырос до $36,2 трлн. Всего от их реализации ожидают получить $5 трлн.

Как передавало ИА Регнум, Трамп 4 марта анонсировал программу по выдаче иммиграционных виз для инвесторов. Таким образом планируется привлечь в США самых успешных предпринимателей, которые, как ожидается, создадут рабочие места и внесут вклад в развитие экономики страны.

Газета The Wall Street Journal 22 марта сообщила, что Трамп на встрече с представителями нефтегазовой отрасли и пообещал им помочь защититься от исков, выдвинутых властями штатов за высокие выбросы парниковых газов. Он выступил против этих ограничений, заявив, что они препятствуют объявленному им курсу на энергетическое доминирование.