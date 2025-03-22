Берлин, 22 марта, 2025, 19:52 — ИА Регнум. В Берлине порядка 850 человек вышли на марш представителей ультраправого движения. Об этом 22 марта сообщило издание Tagesspiegel.

Global Look Press

Маршрут экстремистов начинался от станции Осткройц и должен был завершиться в восточной части Ригер-штрассе. Однако на блокирующие демонстрации вышли ультралевые активисты. Около 2 тыс. контрдемонстрантов собрались на площади перед техно-клубом «About Blank» и станцией, помешав планам оппонентов.

Позднее правые, взявшись за руки, попытались штурмовать полицейские позиции в направлении Осткройца. Вскоре правоохранители убрали заграждения, и марширующие смогли пройти несколько метров, но были вновь остановлены.

В полиции сообщили, что в итоге были задержаны не менее 44 человек, большая часть из которых — на неонацистской демонстрации. В числе причин было использование неконституционной символики и вскидывание рук, напоминающее приветствие нацистов.

Как сообщало ИА Регнум, ровно месяц назад, 22 марта, порядка 200 правых экстремистов маршем решили пройти от станции Фридрихштрассе до центрального железнодорожного вокзала. Контрдемонстранты, количество которых превышало тысячу человек, неоднократно блокировали маршрут шествия неонацистов. 30 человек были арестованы за нарушение общественного порядка.

Тогда марш прошел в преддверии досрочных парламентских выборов в Германии 23 февраля. В результате первое место занял консервативный блок ХДС/ХСС, набравший 26,8% голосов. Действующий канцлер Олаф Шольц признал свое поражение и поздравил оппонента Фридриха Мерца с победой.

Мерц, комментируя победу ХДС/ХСС на выборах, заявил, что нужно как можно скорее сформировать дееспособное правительство, и отметил, что это будет «непросто». Он планирует сформировать новое правительство к 20 апреля.