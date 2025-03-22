Вашингтон, 22 марта, 2025, 19:48 — ИА Регнум. Экс-президент США Джо Байден использовал нелегальных мигрантов, чтобы усилить уровень поддержки Демократической партии. Об этом заявил американский предприниматель и глава ведомства по повышению эффективности федерального правительства (DOGE) Илон Маск.

Global Look Press

«Целью администрации Байдена было стратегически разместить нелегалов в колеблющихся штатах и сделать их статус легальным», — написал Маск в своей соцсети Х.

Он уточнил, что таким образом число американских граждан, поддерживающих Демократическую партию в колеблющихся штатах, возрастало. По словам главы DOGE, конечной целью администрации бывшего американского главы было постоянное однопартийное правление в США, подобная стратегия уже использовалась в штате Калифорния.

Как передавало ИА Регнум, во время избирательной гонки действующий президент США Дональд Трамп пообещал перекрыть американскую южную границу и остановить поток мексиканских мигрантов. 22 января по его указу был перекрыт пропуск нелегалов в страну. Пентагон также заявил, что на границу направили около 1,5 тыс. военных. 18 марта Трамп призвал нелегальных мигрантов самостоятельно депортироваться из страны.

В феврале глава министерства внутренней безопасности США Кристи Ноэм сообщила, что Вашингтон стремится депортировать из страны мигрантов с криминальным прошлым как можно скорее, а пока нелегалы временно размещены на военной базе Гуантанамо. Процесс депортации также был ускорен, однако сроки высылки зависят от готовности стран происхождения или третьих стран принять этих людей.

8 февраля президент Мексики Клаудия Шейнбаум заявила, что государство приняло белее 8 тыс. мексиканцев и 2539 граждан из других стран. Этих людей, по ее словам, депортировали из США начиная с 20 января — сразу после инаугурации Трампа.