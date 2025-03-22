Казань, 22 марта, 2025, 19:47 — ИА Регнум. В аэропорту Казань в 19:18 мск 22 марта сняли ограничения на прием и выпуск самолетов. Об этом сообщил пресс-секретарь Росавиации Артём Кореняко.

ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

«В период действия ограничений на запасные аэродромы «ушли» два самолета, совершавших рейс в Казань», — уточнил он в Telegram-канале.

Кореняко отметил, что временные ограничения в воздушной гавани вводили для обеспечения безопасности полетов.

Как передавало ИА Регнум, ограничения в казанском аэропорту ввели в 18:36 мск 22 марта. Кореняко подчеркнул, что экипажи самолетов и службы аэропортов принимают всем меры, которые требуются для обеспечения безопасности.

До этого работу аэропорта Казани ограничивали 19 марта. В тот же день были приостановлены полеты в воздушных гаванях Нижнего Новгорода и Нижнекамска. На запасные площадки отправили по одному самолету, направлявшихся в Нижний Новгород и Казань.