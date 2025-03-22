Киев, 22 марта, 2025, 19:54 — ИА Регнум. Большое число жителей Киева, Днепра (ранее Днепропетровск) и Харькова используют в речи русский язык. Об этом 22 марта сообщила депутат Верховной рады от партии «Европейская солидарность» бывшего президента Украины Петра Порошенко (состоит в объединении, признанном в РФ террористическим) Ирина Геращенко.

Global Look Press

«Хочу еще раз обратиться ко всем украинцам, которые до сих пор не перешли на украинский язык. Пугает засилье русского в патриотическом Киеве или Днепре и Харькове. В школе, где учатся мои дети, они в украиноязычном меньшинстве», — написала парламентарий в Telegram-канале.

Она добавила, что такая ситуация наблюдается во многих общеобразовательных учреждениях Киева.

Депутат подчеркнула, что украинцы, которые покинули страну после начала конфликта и живут за границей, тоже говорят на русском языке. Она отметила, что из-за этого русская речь заполнила улицы городов Европы.

«Поддержка Украины сегодня — это переход на украинский», — заявила депутат.

12 марта в Верховную раду Украины внесли новый законопроект о введении полного запрета на использование русского языка в школах. В документе уточняется, что говорить по-русски также нельзя будет в неурочное время и на переменах.

Как передавало ИА Регнум, в январе 2023 года «языковой омбудсмен» Украины Тарас Креминь заявил, что настаивает на том, чтобы запретить использовать русский язык в личном общении во всех вузах. В конце того же года Креминь заявил, что ему поступило на 30% больше обращений о нарушении закона «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного», чем годом ранее. В октябре 2024 года министерство образования и науки Украины поддержало проект о запрете общения на русском языке даже на переменах в школах.

В июле 2023 года киевский городской совет запретил в столице публичное исполнение песен и чтение книг на русском языке. Также он запретил освещать и демонстрировать русскоязычные товары и услуги. Это коснулось объектов материальной и духовной культуры. В феврале 2025 года на Украине захотели запретить музыку на русском языке. Петиция об этом, размещенная на сайте правительства Украины, набрала 25 тыс. подписей.

В феврале министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Украину следует освободить от расистских законов. Президент России Владимир Путин ранее отмечал, что киевские власти вместе с западными кураторами пытаются уничтожить на Украине всё русское, но у такой политики нет и не может быть будущего.