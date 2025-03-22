Белград, 22 марта, 2025, 19:35 — ИА Регнум. Вызванный санкциями Запада спад товарооборота России и Сербии стабилизируется к концу года, затем начнется рост показателей. Об этом 22 марта заявил министр без портфеля в правительстве Сербии, отвечающий за международное экономическое сотрудничество, Ненад Попович.

AP/TASS

Он рассказал, что, по данным сербской статистики, в 2022 году объем товарооборота достиг максимума в 4,2 млрд долларов, но в 2023 году этот показатель снизился до 3 млрд, а в 2024-м — до 2,4 млрд.

«Важнее всего, что этот процесс стабилизирован. Мы начали совместно активно работать, у нас интенсивные контакты, буквально каждый месяц, и я уверен, что в конце этого года это даст результат — стабилизацию снижения из-за логистических и других проблем, санкций», — отметил Попович на брифинге по итогам встречи с замглавы администрации президента РФ Максимом Орешкиным.

По его словам, большой потенциал сотрудничества есть в новых технологиях, цифровизации, роботостроении, фармацевтической промышленности.

Как передавало ИА Регнум, 7 марта президенты России и Сербии Владимир Путин и Александр Вучич обсудили по телефону укрепление стратегического партнерства двух стран. Они также рассмотрели практические вопросы сотрудничества в различных областях, в первую очередь — в сфере энергетики.

Вучич рассказал, что обсудил с Путиным все важные двусторонние вопросы сотрудничества между странами. Он отдельно отметил, что был разговор о поставках газа и американских санкциях против компании «Нефтяная индустрия Сербии».