Стамбул, Турция, 22 марта, 2025, 19:38 — ИА Регнум. Задержанного мэра Стамбула Экрема Имамоглу доставили во Дворец правосудия, где он даст показания прокурору, с ним направлен еще 91 подозреваемый. Об этом 22 марта сообщает телеканал Habertürk.

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Отмечается, что все доставленные лица должны будут дать показания прокурору. Он в свою очередь примет решение о передаче дела в суд, который изберет дальнейшую меру пресечения.

О времени, которое могут занять эти формальные процедуры, пока не сообщается. Телеканал подчеркивает, что беседа с прокурором не должна быть такой же долгой, как дача показаний следователям: за два дня Имамоглу общался с турецкими правоохранителями в общей сложности 10 часов.

Как передавало ИА Регнум, утром 19 марта Имамоглу был задержан по подозрению в коррупции и доставлен в суд. В резиденции мэра Стамбула прошли обыски. Кроме того, были выданы ордера на задержание 100 человек, включая советника Имамоглу по связям с прессой Мурата Онгуна. Позднее стало известно, что они будут находиться под стражей в течение четырех дней.

Лидер основной оппозиционной Народно-республиканской партии (НРП) Турции Озгюр Озель 22 марта сообщил, что более 200 тысяч человек собрались на митинг оппозиции у мэрии Стамбула.

Позднее в тот же день глава МВД Турции Али Ерликая сообщил о 343 задержанных участниках акций протеста. Глава ведомства также добавил, что Турция никогда не предоставит возможности кому-либо нарушить общественный порядок и угрожать стабильности и безопасности страны.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в свою очередь заявил, что действия протестующих являются незаконными и недемократическими, нападениями на полицию и угрозами прокурорам и судьям в Турции ничего невозможно добиться.

Имамоглу представляет в Турции оппозиционную НРП. Его задержание может быть связано с расследованием дела о сотрудничестве с запрещенной в Турции Рабочей партией Курдистана. После задержания Имамоглу власти страны запретили уличные акции на ближайшие четыре дня, а полиция Стамбула перекрыла некоторые улицы города и центральную площадь Таксим.