Будапешт, 22 марта, 2025, 19:28 — ИА Регнум. Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто 22 марта назвал несерьезным введение санкций против российских футбольных клубов, главы Русской православной церкви патриарха Кирилла и постпреда России при ООН Василия Небензи.

Global Look Press

«ООН — это дипломатия, это протягивание рук друг другу, даже тем, кто находится во враждебных отношениях. Все это действительно становится несерьезным, смешным и больше вредит», — отметил он в беседе с RT.

Сийярто также отметил, что санкции так и не смогли поставить российскую экономику на колени, хотя их начали вводить еще три года назад.

Как передавало ИА Регнум, президент РФ Владимир Путин 18 марта сообщил, что Запад против России ввел 28 595 санкций. При этом он призвал не рассчитывать на их отмену. Если и будут какие-либо послабления, то взамен найдут другие способы, чтобы препятствовать развитию российской экономики.

Глава Минпромторга РФ Антон Алиханов также 18 марта отметил, что российская промышленность адаптировалась к санкциям Запада. Ограничения создают проблемы, но не меняют ситуацию кардинально. Отрасли изменили схемы связей, логистику, систему расчетов и перенастроили экспортные потоки.