Санкт-Петербург, 22 марта, 2025, 19:19 — ИА Регнум. Вице-президент Российского союза туриндустрии, занимавший должность главы комитета по туризму Санкт-Петербурга с 2020 по 2024 год, Сергей Корнеев умер в возрасте 55 лет. Об этом 22 марта сообщил действующий председатель комитета Евгений Панкевич.

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

«Глубоко потрясен известием о скоропостижной кончине Сергея Евгеньевича Корнеева. Вчера мы поздравляли его с 55-летием, сегодня скорбим о его безвременном уходе. Это невосполнимая утрата для всех нас», — написал он в Telegram-канале.

Панкевич написал, что Корнеев сделал неоценимый вклад в развитие туристической отрасли города. По мнению нынешнего главы комитета по туризму, его предшественник был выдающимся человеком и профессионалом.

«Его энергия, энтузиазм и преданность делу вдохновляли многих. Мы навсегда сохраним память о нем как о человеке с большим сердцем и доброй душой», — сказал Панкевич.

Сергей Корнеев родился в Ленинграде 21 марта 1970 года. В 1992 году он окончил юридический факультет Санкт-Петербургского государственного университета, в 1995 году — аспирантуру кафедры международного права юридического факультета СПбГУ.

В 1996 году его назначили директором Северо-Западного регионального отделения Российской ассоциации туристических агентств, в 1997-м он стал вице-президентом этой ассоциации. С конца 2014 года был заместителем руководителя Федерального агентства по туризму. В 2020 году Корнеев был назначен председателем комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга.