Холменколлен, Норвегия, 22 марта, 2025, 19:09 — ИА Регнум. Норвежский биатлонист Стурла Легрейд впервые в карьере стал победителем общего зачета Кубка мира и завоевал «Большой хрустальный глобус».

Global Look Press

На заключительном этапе Кубка мира в норвежском Холменколлене Легрейд финишировал первым в гонке преследования без единого промаха. Его главный соперник соотечественник Йоханнес Бё пришел к финишу вторым с тремя промахами.

Таким образом, Легрейд набрал 1236 баллов в общем зачете Кубка мира, на счету Бё 1132 балла.

Как передавало ИА Регнум, 9 марта президент Международного союза биатлонистов (IBU) Олле Далин заявил, что организация оставит в силе решение об отстранении российских спортсменов от международных турниров.

В марте 2022 года IBU запретил российской и белорусской сборным участвовать в своих соревнованиях и приостановил членство в организации Союза биатлонистов России и Белорусской федерации биатлона.

16 декабря 2024 года советский биатлонист и двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев назвал пародией на биатлон международные турниры без участия российских спортсменов. Он добавил, что те же норвежцы делали всё, чтобы выдворить Россию с турниров, чтобы потом побеждать во всех состязаниях.