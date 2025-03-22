Казань, 22 марта, 2025, 19:08 — ИА Регнум. Международный аэропорт Казани ввел временные ограничения на прием и выпуск самолетов. Об этом 22 марта сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко.

«Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов в 18:36 мск временные ограничения введены на работу аэропорта Казань», — написал он в Telegram-канале.

Кореняко отметил, что экипажи самолетов, авиадиспетчеры и службы воздушных гаваней принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности.

Как сообщало ИА Регнум, последний раз ограничения на работу аэропорта Казани вводили 19 марта. Тогда же не принимала и не выпускали борты воздушные гавани Нижнего Новгорода и Нижнекамска. в период действия ограничений на запасные аэродромы ушли по одному самолету, направлявшиеся в Нижней Новгород и Казань.

В ночь на 15 марта временные ограничения вводились на работу аэропорта Волгограда. Позже утром работа воздушной гавани была восстановлена.