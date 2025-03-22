Пекин, 22 марта, 2025, 19:00 — ИА Регнум. Суд города Лунъянь утвердил исполнение смертного приговора в отношении гражданина Китая, изготовившего 200 кг метамфетамина. Об этом 22 марта заявил Государственный комитет по контролю за оборотом наркотиков КНР.

Global Look Press

Человек по фамилии Лу 1964 года рождения проживал в городском округе восточной провинции Фуцзянь. В 2020 году он договорился с группой злоумышленников о продаже запрещенных веществ и изготовил крупную партию метамфетамина. Из нее были проданы 3 кг.

Верховный народный суд приговорил Лу к высшей мере наказания за торговлю и производство наркотиков, конфисковав все его имущество.

Как сообщало ИА Регнум, 20 марта министр иностранных дел Канады Мелани Жоли осудила Китай за то, что в этой стране казнили четырех канадцев, имевших также китайское гражданство, по делу о наркотиках. Других подробностей глава МИД не привела.

Пресс-секретарь министерства иностранных дел страны Мао Нин призвала Оттаву уважать юридический суверенитет Китая. Она подчеркнула, что Китай относится к подсудимым разных национальностей на равных, справедливо рассматривая дела в соответствии с законом.

Китай отличается жесткой политикой в отношении любых преступлений, связанных с наркоторговлей. Смертная казнь в качестве наказания может быть назначена за производство, перевозку и продажу крупных партий запрещенных веществ.