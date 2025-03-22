В Китае казнили наркоторговца за изготовление 200 кг запрещенного вещества
Пекин, 22 марта, 2025, 19:00 — ИА Регнум. Суд города Лунъянь утвердил исполнение смертного приговора в отношении гражданина Китая, изготовившего 200 кг метамфетамина. Об этом 22 марта заявил Государственный комитет по контролю за оборотом наркотиков КНР.
Человек по фамилии Лу 1964 года рождения проживал в городском округе восточной провинции Фуцзянь. В 2020 году он договорился с группой злоумышленников о продаже запрещенных веществ и изготовил крупную партию метамфетамина. Из нее были проданы 3 кг.
Верховный народный суд приговорил Лу к высшей мере наказания за торговлю и производство наркотиков, конфисковав все его имущество.
Как сообщало ИА Регнум, 20 марта министр иностранных дел Канады Мелани Жоли осудила Китай за то, что в этой стране казнили четырех канадцев, имевших также китайское гражданство, по делу о наркотиках. Других подробностей глава МИД не привела.
Пресс-секретарь министерства иностранных дел страны Мао Нин призвала Оттаву уважать юридический суверенитет Китая. Она подчеркнула, что Китай относится к подсудимым разных национальностей на равных, справедливо рассматривая дела в соответствии с законом.
Китай отличается жесткой политикой в отношении любых преступлений, связанных с наркоторговлей. Смертная казнь в качестве наказания может быть назначена за производство, перевозку и продажу крупных партий запрещенных веществ.