Вашингтон, 22 марта, 2025, 19:14 — ИА Регнум. Сотрудники Федерального бюро расследований (ФБР) начали экстренно редактировать тысячи документов и видеоматериалов по делу обвиненного в сексуальной эксплуатации несовершеннолетних финансиста Джеффри Эпштейна. Об этом 22 марта заявил телеканал CNN со ссылкой на источники.

AP/TASS Джеффри Эпштейн

«На этой неделе агенты ФБР работают круглосуточно — некоторые по 12 часов в ночную смену… Срочная работа связана не с надвигающейся угрозой нацбезопасности, а с проверкой документов и иных доказательств в расследовании дела обвиняемого в сексуальной эксплуатации Джеффри Эпштейна, чтобы внести в них правки до того, как минюст их обнародует», — сообщается в материале.

Отмечается, что служащим бюро приходится откладывать остальные расследования, в том числе связанные с предполагаемыми угрозами со стороны Ирана и Китая. Издание уточнило, что ведомство удаляет данные, попадающие под законы о конфиденциальности и защите личной информации.

Ранее приказ о подготовке материалов к обнародованию отдала глава минюста США Пэм Бонди после критики, прозвучавшей от сторонников президента Дональда Трампа, которые ожидали, что в документах обнаружатся связи Эпштейна с известными политиками и бизнесменами и были разочарованы первыми публикациями.

Как передавало ИА Регнум, 4 января 2024 года федеральный суд штата Нью-Йорк опубликовал первую часть документов с именами более 150 человек, так или иначе фигурирующих в деле Эпштейна. Отмечалось, что в обнародованных документах содержались электронные письма, стенограммы свидетельских показаний и юридические заключения.

Эпштейн был арестован в Нью-Йорке 6 июля 2019 года. Уголовное преследование против него было прекращено 10 августа 2019 года после его самоубийства в тюремной камере.