Челябинск, 22 марта, 2025, 18:48 — ИА Регнум. Челябинский «Трактор» одержал победу над хабаровским «Амуром» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла 22 марта и завершилась со счётом 2:0.

Алексей Мальгавко/РИА Новости

В составе «Трактора» шайбы забросили нападающие Василий Глотов на пятой минуте и Александр Кадейкин на 39-й. Вратарь челябинской команды Сергей Мыльников сыграл «на ноль».

«Трактор» занял первое место в Восточной конференции КХЛ, на счету команды 96 очков в 68 матчах. «Амур» стал 11-м с 44 очками.

Как передавало ИА Регнум, действующий обладатель Кубка Гагарина, магнитогорский «Металлург» сыграет с омским «Авангардом» в первом раунде плей-офф КХЛ. «Металлург» занял третье место в Восточной конференции, «Авангард» стал шестым.

Ярославский «Локомотив» 17 марта впервые в своей истории стал обладателем Кубка континента, набрав 98 очков в 66 матчах и заняв первое место в регулярном чемпионате КХЛ. «Локомотив» в домашнем матче обыграл владивостокский «Адмирал» со счетом 4:1.

18 марта «Трактор» на своем льду обыграл петербургский СКА со счетом 4:2 и впервые с сезона 2011/12 выиграл Восточную конференцию КХЛ.