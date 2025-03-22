Вашингтон, 22 марта, 2025, 18:44 — ИА Регнум. У Вооруженных сил Украины (ВСУ) кончаются американские баллистические ракеты ATACMS, переданные бывшим президентом США Джо Байденом. Об этом заявила газета The National Interest.

Global Look Press

«Вслух это не произносят, но очевидно, что украинцы испытывают опасную нехватку этих систем, исходя из оперативного темпа действий их сил против России. ATACMS оказались бесценными для украинских военных в их <противостоянии> с Россией. Им необходимо пополнить запасы этих систем», — подчеркивают авторы статьи.

Отмечается, что США испытывают серьезные проблемы с поставками этих ракет, и это отражается на совокупной способности НАТО к оказанию военной помощи Киеву. Кроме того, издание указывает, что западной оборонной промышленной базе в отличие от российской приходится стараться изо всех сил, чтобы произвести достаточное количество ключевых военных систем для киевского режима.

«Сейчас доступно меньше ATACMS, чем было за последние годы… Шкафы в арсенале НАТО пусты. И шанс заменить эти утраченные системы в лучшем случае незначителен», — говорится в статье, опубликованной 18 марта.

Как передавало ИА Регнум, 13 марта агентство Associated Press заявило со ссылкой на чиновников, что у Киева нет ни одной ракеты ATACMS. По данным издания, они закончились еще в конце января.

В начале января агентство Reuters также уточняло, что Вашингтон признал бесполезность поставок ракет ATACMS, истребителей F-16 и танков Abrams. По мнению авторов статьи, американская помощь не смогла переломить ситуацию на поле боя в пользу киевского режима.