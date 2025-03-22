Медвежьегорск, Карелия, 22 марта, 2025, 18:39 — ИА Регнум. Общее количество жертв пожара, произошедшего в частной бане в деревне Сибово Медвежьегорского района Карелии, выросло до четырех человек. Об этом 22 марта сообщили в региональном Минздраве.

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Пожар произошел накануне после взрыва газового баллона. На месте погибли три человека, еще двое получили ожоги, их госпитализировали.

«В Медвежьегорской центральной районной больнице умер один из двух пострадавших на пожаре в частной бане в деревне Сибово. Второй находится на лечении в Санкт-Петербургском НИИ скорой помощи им. И. И. Джанелидзе», — процитировало ТАСС ответ ведомства.

Сообщается, что в связи с гибелью людей возбуждено уголовное дело. Следователи устанавливают обстоятельства происшествия.

Как передавало ИА Регнум, 19 марта во время пожара в хостеле на Амурской улице в Москве трое человек оказались заблокированы. В результате один человек погиб, еще один обратился за медицинской помощью.

В феврале во время занятий в Архангельском техникуме водных магистралей им. С. Н. Орешкова взорвался газовый баллон. Ожоги получили два человека, их положили в больницу.