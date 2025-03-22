Мелитополь, 22 марта, 2025, 18:55 — ИА Регнум. Волонтеры движения «Юг молодой» зажгли в Мелитополе более тысячи свечей в память о погибших 22 марта 2024 года в результате теракта в концертном зале «Крокус сити холл» в Московской области. Об этом 22 марта сообщило министерство по молодежной политике Запорожской области.

Кадр из видео

Активисты выложили свечами надпись «Крокус помним 22.03.2024» как символ скорби и памяти о жертвах теракта.

«Сегодня мы собрались здесь, чтобы зажечь свечи памяти в честь тех, кто стал жертвой трагедии в «Крокус сити холле». Эта акция — не просто символ скорби, это наш ответ на жестокость, наш способ напомнить, что любовь и единство всегда сильнее любого зла», — сказала руководитель молодежного движения Юлия Клименко.

Ранее 22 марта у концертного зала «Крокус сити холл» открыли мемориал в память о погибших. Памятник представляет собой стелу из черного гранита, на которой изображены летящие журавли. Он расположен напротив концертного зала и второго павильона «Крокус Экспо».

Как передавало ИА Регнум, 22 марта 2024 года террористы ворвались в «Крокус сити холл», они открыли огонь по посетителям и сотрудникам концертного зала и устроили пожар. В результате теракта погибли 144 человека, еще 551 пострадал.

СК возбудил несколько уголовных дел, в том числе по статье 205 УК РФ («Теракт»). Были арестованы 12 человек. Сейчас под стражей находятся уже 19 фигурантов.

В декабре 2024 года правоохранители задержали четверых террористов-баталхаджинцев (движение признано террористическим и запрещено в РФ). Установлено, что они помогали устроить теракт в «Крокус сити холле». При обыске у них нашли оружие, а в их мобильных телефонах — переписку с главарями организации, скрывающимися за границей.

Как сообщало ИА Регнум, 22 марта официальный представитель СК России Светлана Петренко рассказала, что за организацией теракта в концертном зале «Крокус» стоят спецслужбы недружественного государства. По ее словам, для совершения преступления в целях дестабилизации обстановки в России организаторы привлекли членов международной террористической организации. Следствие пришло к выводу, что теракт организовали шесть граждан из Средней Азии. Они заочно арестованы и объявлены в розыск.