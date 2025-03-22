Казань, 22 марта, 2025, 18:27 — ИА Регнум. Екатеринбургский «Автомобилист» и казанский «Ак Барс» сыграют друг с другом в первом раунде плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) сезона 2024/25.

Максим Богодвид|/РИА Новости

Казанцы и екатеринбуржцы займут 4–5-е места в Восточной конференции. Это стало известно после волевой победы «Ак Барса» в овертайме: команда смогла обыграть новосибирскую «Сибирь» со счетом 3:2.

Серия между «Автомобилистом» и «Ак Барсом» стартует в Екатеринбурге 26 марта.

Как передавало ИА Регнум, 22 марта стали известны первые участники плей-офф КХЛ из Восточной конференции — действующий обладатель Кубка Гагарина, магнитогорский «Металлург» сыграет с омским «Авангардом». Это стало известно после победы екатеринбургского «Автомобилиста» над «Металлургом» со счетом 3:2.

Первыми участниками плей-офф от Западной конференции стали ярославский «Локомотив» и нижегородское «Торпедо».