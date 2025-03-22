Краснояружский район, Белгородская область, 22 марта, 2025, 18:15 — ИА Регнум. Мирный житель получил ранения в результате обстрела Вооруженными силами Украины (ВСУ) Краснояружского района Белгородской области. Об этом 22 марта сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

По его словам, трагедия произошла в селе Репяховка, куда местные власти временно ограничили въезд. Один мужчина самостоятельно вернулся, попав под обстрел.

«В тяжёлом состоянии, с открытой черепно-мозговой травмой и проникающим осколочным ранением грудной клетки раненого доставили в Краснояружскую ЦРБ», — написал Гладков в Telegram-канале.

После оказания медпомощи его перевезут в областную клиническую больницу.

Губернатор призвал жителей района не возвращаться в дома, так как обстановка остается опасной. Те, у кого остались домашние животные, могут обратиться к бойцам добровольческого отряда «Барс», подчеркнул глава области.

Как сообщало ИА Регнум, накануне в Краснояружском районе из-за удара беспилотника погиб водитель местного главы. Мужчина, будучи сотрудником добровольной пожарной дружины, отправился к месту, где после взрыва загорелась сухая трава. В этот момент он попал под обстрел дронов.

21 марта боец «Орлана» погиб в момент, когда украинский беспилотник ударил по машине с пятью представителями подразделения. Атака была совершена в Ракитянском районе в селе Илек-Кошары. От полученных ранений молодой мужчина скончался на месте до приезда медиков. Четверо его коллег получили ранения.