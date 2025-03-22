Вашингтон, 22 марта, 2025, 18:52 — ИА Регнум. В Соединенных Штатах Америки ученые из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе (UCLA) разработали препарат DDL-920, способный полностью восстановить контроль мозга над движением у пациентов с инсультом. Об этом 22 марта написало издание Newatlas.

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В материале уточняется, что это первое лекарство для восстановления после инсульта, которое способно обеспечить комплексную реабилитацию без необходимости длительной физиотерапии.

«Цель состоит в том, чтобы иметь лекарство, которое пациенты с инсультом могут принимать и которое вызывает эффект реабилитации», — пояснил ведущий автор разработки профессор и председатель кафедры неврологии Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе доктор С. Томас Кармайкл.

Он уточнил, что с появлением этого препарата восстановление пациентов после инсульта перемещается в эпоху молекулярной медицины.

Лекарство уже испытали на мышах. Согласно результатам, экспериментальные особи полностью излечились от поражения мозга без тяжелой физической реабилитации. При этом у них полностью восстановились связи между нейронами.

Ученые отметили, что препарат еще должен пройти обширные испытания на людях.

В марте 2022 года ученые из Рязани запатентовали программу реабилитации речи после инсульта. Разработка позволяет выполнять лицевую гимнастику или голосовые упражнения. Комплекс включает в себя микрокомпьютер, камеру и микрофон, которые можно подключить к любому экрану и приступать к занятиям. Пациенту необходимо демонстрировать эмоции, нейросеть будет их фиксировать и отмечать количество верных действий, а при чтении вслух слов с экрана система с помощью микрофона определит правильное произношение.

В 2024 году российские ученые-фармакологи создали и запатентовали препарат для лечения болезни Паркинсона, зарегистрировали первый в мире препарат для лечения болезни Бехтерева, а также разработали аналог швейцарской «Спинразы», применяющейся для лечения спинальной мышечной атрофии (СМА) — одного из самых дорогих лекарств в мире.