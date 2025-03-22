Лондон, 22 марта, 2025, 18:13 — ИА Регнум. Великобританию охватила эпидемия очень заразной чесотки из-за паразитов, устойчивых к лекарствам. Об этом 22 марта заявила газета Daily Mail.

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Отмечается, что в последние месяцы резко возросло число случаев заболевания чесоткой, так как клещи быстро адаптируются к лекарственным препаратам. В октябре Британская ассоциация дерматологов предупредила, что заболеваемость превышает средний показатель за пять лет в три раза. По их оценкам, инфекцией больны примерно 200 тыс. человек по всей стране, и она чаще встречается среди подростков от 10 до 19 лет, а также у пожилых людей.

48-летняя Андреа Дауден рассказала, как за одну ночь покрылась красными струпьями, затем возник непрекращающийся сильный зуд, а сыпь очень быстро покрыла все участки кожи. Затем заболели все члены ее семьи.

«Мы провели месяцы в агонии, используя лечение, которое явно не помогало», — заявила она газете.

Авторы статьи подчеркнули, что болезнь распространяется при тесном кожном контакте, а симптомы проявляются через три-шесть недель после заражения. Также у британских врачей возникли проблемы с диагностированием причины чесотки, добавили в издании.

Как передавало ИА Регнум, 2 марта СМИ сообщили о лихорадке денге, которую подхватили десятки россиян на Бали. Отмечалось, что с начала января в Индонезии зафиксировали более 6 тыс. случаев заболевания, 28 человек скончались.

В феврале Роспотребнадзор сообщил о вспышке неизвестной смертельной болезни в Демократической Республике Конго. Сообщалось, что свыше 50 заболевших скончались на северо-западе страны.