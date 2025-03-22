Вашингтон, 22 марта, 2025, 18:15 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп в Белом доме встретился с представителями нефтегазовой отрасли и пообещал им помочь защититься от исков властей штатов из-за выбросов парниковых газов. Об этом 22 марта сообщила газета Wall Street Journal (WSJ).

Global Look Press

Бизнесмены посетовали, что против них вводят многомиллиардные штрафы. Трамп на это заявил, что подобные действия ставят под угрозу объявленный им курс на энергетическое доминирование.

«Президент дал сигнал, что рассмотрит, как его администрация может помочь отрасли», — заявило издание, ссылаясь на осведомленные источники.

Как передавало ИА Регнум, в феврале Трамп создал совет по энергетическому доминированию. Его возглавили министр внутренних дел Даг Бергам, министр энергетики Крис Райт и глава агентства по защите окружающей среды Ли Зельдин. Цель нового ведомства — развитие энергетики США и укрепление позиций страны на глобальном энергорынке.

Трамп еще до вступления в должность президента назвал одной из приоритетных своих задач увеличение объемов добычи энергоносителей. Он описал эту программу лозунгом: «Бури, детка, бури».