Москва, 22 марта, 2025, 18:12 — ИА Регнум. Бывший сотрудник КГБ СССР перебежчик Олег Гордиевский был предателем и преступником. Об этом 22 марта заявили в Службе внешней разведки РФ.

AP/TASS

«Это был предатель и преступник», — заявили «РИА Новости» в пресс-бюро ведомства.

Гордиевский служил в различных подразделениях КГБ, а также в зарубежных представительствах. В 1974 году, находясь в Лондоне, он был завербован британской разведкой MI-6. Он стал одним из самых ценных агентов, который предоставлял информацию о советской военной стратегии, ядерных арсеналах и внутренней политике.

В 1985 году Гордиевского раскрыли и отозвали из Лондона в Москву. Однако ему удалось сбежать в Великобританию, где он получил политическое убежище. После этого он стал активно консультировать западные разведслужбы.

Как передавало ИА Регнум, Гордиевский умер в Великобритании в возрасте 86 лет. О причинах смерти не сообщалось, однако телеканал «Би-би-си» отметил, что смерть перебежчика не рассматривается как подозрительная.