МИД РФ заявил о праве симметрично ответить на удары Киева по энергообъектам
Москва, 22 марта, 2025, 17:56 — ИА Регнум. Россия оставляет за собой право симметрично ответить на непрекращающиеся удары киевского режима по энергетическим объектам страны. Об этом 22 марта заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Дипломат подчеркнула, что украинские власти официально поддержали инициативу США о взаимном прекращении атак на энергетику, но при этом продолжили бить по таковым объектам на российской территории. Не прекратились и налеты дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ) на жилые дома и соцучреждения.
«Очевидно, что подобными выходками Киев вновь демонстрирует полную недоговороспособность, а также отсутствие стремления к достижению мира. Как и в 2022 году, в ход опять пущены провокации с целью сорвать переговорный процесс», — цитируются слова Захаровой на сайте МИД.
В заключение она отметила, что Россия симметрично ответит в случае продолжения атак.
Как сообщало ИА Регнум, 18 марта президент России Владимир Путин и его американский коллега Дональд Трамп согласовали инициативу о прекращении Москвой и Киевом взаимных ударов по энергообъектам. Российский лидер оперативно отдал соответствующий приказ ВС РФ, после чего военнослужащие сбили семь собственных дронов, ранее выпущенных в сторону Украины. Глава киевского режима Владимир Зеленский также публично поддержал договоренность, указав, что Украина якобы всегда выступала за прекращение ударов по энергетике.
Однако в ночь на 19 марта ВСУ запустили три беспилотника по нефтебазе вблизи станицы Кавказской в Краснодарском крае, из-за чего там начался крупный пожар. Затем 21 марта украинские формирования подорвали газораспределительную станцию «Суджа» в Курской области. Отмечалось, что ранее ВСУ использовали станцию как безопасный логистический пункт, а при отступлении преднамеренно уничтожили ее.
Вечером того же дня дрон ВСУ атаковал многоквартирный дом в Ростове-на-Дону. Пострадали два человека. 36-летний мужчина на данный момент находится в реанимации, а женщине 33 лет оказана амбулаторная помощь.
После удара по станции «Суджа» пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков напомнил о предупреждении не доверять Киеву. Ситуация показала, чего стоят слова Зеленского и других представителей киевского режима, отметил он.