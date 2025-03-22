Москва, 22 марта, 2025, 17:56 — ИА Регнум. Россия оставляет за собой право симметрично ответить на непрекращающиеся удары киевского режима по энергетическим объектам страны. Об этом 22 марта заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

EPA/ТАСС

Дипломат подчеркнула, что украинские власти официально поддержали инициативу США о взаимном прекращении атак на энергетику, но при этом продолжили бить по таковым объектам на российской территории. Не прекратились и налеты дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ) на жилые дома и соцучреждения.

«Очевидно, что подобными выходками Киев вновь демонстрирует полную недоговороспособность, а также отсутствие стремления к достижению мира. Как и в 2022 году, в ход опять пущены провокации с целью сорвать переговорный процесс», — цитируются слова Захаровой на сайте МИД.

В заключение она отметила, что Россия симметрично ответит в случае продолжения атак.

Как сообщало ИА Регнум, 18 марта президент России Владимир Путин и его американский коллега Дональд Трамп согласовали инициативу о прекращении Москвой и Киевом взаимных ударов по энергообъектам. Российский лидер оперативно отдал соответствующий приказ ВС РФ, после чего военнослужащие сбили семь собственных дронов, ранее выпущенных в сторону Украины. Глава киевского режима Владимир Зеленский также публично поддержал договоренность, указав, что Украина якобы всегда выступала за прекращение ударов по энергетике.

Однако в ночь на 19 марта ВСУ запустили три беспилотника по нефтебазе вблизи станицы Кавказской в Краснодарском крае, из-за чего там начался крупный пожар. Затем 21 марта украинские формирования подорвали газораспределительную станцию «Суджа» в Курской области. Отмечалось, что ранее ВСУ использовали станцию как безопасный логистический пункт, а при отступлении преднамеренно уничтожили ее.

Вечером того же дня дрон ВСУ атаковал многоквартирный дом в Ростове-на-Дону. Пострадали два человека. 36-летний мужчина на данный момент находится в реанимации, а женщине 33 лет оказана амбулаторная помощь.

После удара по станции «Суджа» пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков напомнил о предупреждении не доверять Киеву. Ситуация показала, чего стоят слова Зеленского и других представителей киевского режима, отметил он.