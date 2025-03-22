Из курского приграничья с 12 марта эвакуировали 571 жителя
Суджанский район, Курская область, 22 марта, 2025, 17:52 — ИА Регнум. Всего с 12 марта из 27 освобожденных российской армией населенных пунктов курского приграничья эвакуировали 571 человека, среди которых 16 детей. Об этом 22 марта рассказал врио губернатора Курской области Александр Хинштейн.
Он уточнил, что 223 человека сейчас находятся в пунктах временного размещения, 348 жителей остались у близких и родных.
Врио губернатора добавил, что освобожденные населенные пункты до сих пор атакуются со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). При этом волонтеры продолжают эвакуацию людей из-под огня. Он подчеркнул, что экстренные службы находятся в непосредственной близости от небезопасных территорий ради того, чтобы оперативно помогать нуждающимся.
«Всех людей, которых удается эвакуировать, сразу же осматривают медики скорой медицинской помощи и территориального центра медицины катастроф (ТЦМК), тех, кому требуется госпитализация, оперативно направляют в больницы под присмотр врачей», — рассказал он в своем Telegram-канале.
Хинштейн отметил, что в эвакуации и помощи пострадавшим принимают участие все ведомства Курской области и волонтеры. Сотни людей работают в пунктах временного размещения, готовят гуманитарные наборы, заботятся об эвакуированных жителях в больницах.
Как сообщало ИА Регнум, 13 марта российские солдаты освободили город Суджу и населенные пункты Меловой и Подол, затем, 15 марта, — расположенные рядом Рубанщину и Заолешенку. Ранее в оперативном штабе региона сообщили, что с 15 марта временно закроют 122 населенных пункта и находящиеся неподалеку сельскохозяйственные и лесные угодья, пока не будут завершены работы по разминированию.
Хинштейн также предупредил жителей приграничья, что риски угрозы жизни и здоровью сохраняются, поэтому на данный момент небезопасно возвращаться в свои дома. Он подчеркнул, что ВС РФ потребуется время на отодвигание линии боевого соприкосновения на безопасное для Курского региона расстояние и на разминирование территории.