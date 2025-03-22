Суджанский район, Курская область, 22 марта, 2025, 17:52 — ИА Регнум. Всего с 12 марта из 27 освобожденных российской армией населенных пунктов курского приграничья эвакуировали 571 человека, среди которых 16 детей. Об этом 22 марта рассказал врио губернатора Курской области Александр Хинштейн.

Сергей Бобылев/РИА Новости

Он уточнил, что 223 человека сейчас находятся в пунктах временного размещения, 348 жителей остались у близких и родных.

Врио губернатора добавил, что освобожденные населенные пункты до сих пор атакуются со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). При этом волонтеры продолжают эвакуацию людей из-под огня. Он подчеркнул, что экстренные службы находятся в непосредственной близости от небезопасных территорий ради того, чтобы оперативно помогать нуждающимся.

«Всех людей, которых удается эвакуировать, сразу же осматривают медики скорой медицинской помощи и территориального центра медицины катастроф (ТЦМК), тех, кому требуется госпитализация, оперативно направляют в больницы под присмотр врачей», — рассказал он в своем Telegram-канале.

Хинштейн отметил, что в эвакуации и помощи пострадавшим принимают участие все ведомства Курской области и волонтеры. Сотни людей работают в пунктах временного размещения, готовят гуманитарные наборы, заботятся об эвакуированных жителях в больницах.

Как сообщало ИА Регнум, 13 марта российские солдаты освободили город Суджу и населенные пункты Меловой и Подол, затем, 15 марта, — расположенные рядом Рубанщину и Заолешенку. Ранее в оперативном штабе региона сообщили, что с 15 марта временно закроют 122 населенных пункта и находящиеся неподалеку сельскохозяйственные и лесные угодья, пока не будут завершены работы по разминированию.

Хинштейн также предупредил жителей приграничья, что риски угрозы жизни и здоровью сохраняются, поэтому на данный момент небезопасно возвращаться в свои дома. Он подчеркнул, что ВС РФ потребуется время на отодвигание линии боевого соприкосновения на безопасное для Курского региона расстояние и на разминирование территории.