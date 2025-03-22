Москва, 22 марта, 2025, 17:49 — ИА Регнум. Российские военные ударом беспилотного летательного аппарата обесточили ремонтную базу военной техники украинских формирований на запорожском направлении. Об этом 22 марта сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

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«Примерно неделю назад русские военные обесточили населенный пункт ударом дрона и с помощью корректировки сопротивления нанесли серьезный урон бандеровцам», — привело его слова «РИА Новости».

Лебедев уточнил, что на запорожском направлении есть поселок городского типа Кушугум, в котором расквартировался почти батальон украинских войск и который удобен в качестве второй линии обороны из-за отдаленности от линии фронта и наличия железнодорожного сообщения.

«Есть все удобства для ремонта тяжелой техники, которую везли с ореховского направления. (На) СТО [станции технического обслуживания], которая обслуживала (украинских) военных, устанавливали турели на пикапы. И, конечно, подразделения (украинских) дроноводов», — отметил координатор подполья.

Он рассказал, что после удара на участке районных электросетей отключились вышки ретрансляторов у подразделений дронов украинских формирований, в результате чего удалось нанести серию ударов по военным объектам противника.

Подпольщик отметил, что местное население после этого чуть не взбунтовалось, так как причиной ударов и отсутствием связи и электричества являлось присутствие украинских бойцов и военные производства.

«Местному СБУ [Службе безопасности Украины] пришлось вмешаться, чтобы подавить готовящиеся митинги протеста. По дворам устроили обход местные силы полиции, предупреждая о незаконности митингов в военное время, это дало дополнительный стимул местному населению к ненависти в отношении бандеровской власти», — добавил Лебедев.

Как сообщало ИА Регнум, 21 марта глава комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов рассказал, что во временно оккупированном киевским режимом городе Запорожье прогремело не менее шести взрывов. Он добавил, что в самом городе и его ближайшем пригороде сосредоточены военные и инфраструктурные объекты, которые украинские формирования используют для ведения боевых действий.

Ранее в этот же день в Минобороны рассказали, что армия России за неделю нанесла 13 групповых ударов высокоточным оружием и ударными беспилотниками по объектам украинской армии. Отмечалось, что под удары попали инфраструктура военных аэродромов, цеха сборки, места хранения и подготовки операторов ударных дронов, склады боеприпасов, а также пункты временной дислокации националистов и украинских бойцов.